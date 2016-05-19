独家：巴西央行密切监督九家小型银行的运营情况--文件

路透巴西利亚5月18日 - 根据路透看到一份未注明日期的银行内部文件，巴西央行已将九家银行列为“特别监督”对象，密切留意这些银行运营过程中的流动性与稳定性。

这份被当作央行金融稳定委员会5月19日会议准备稿的文件称，受到监督的小型银行包括Banif、Maxima、Ficsa、Gerador、Pottencial、BPN Brasil、Mercantil do Brasil(BMEB4.SA)及Pan(BPAN4.SA)。金融稳定委员会负责银行体系的监管协调。

文件中提到，监管力度加强反映出监督机关的担忧，过度杠杆、经常性亏损、难以出售的资产以及商誉风险，最终可能对银行业的稳定性构成威胁。

名单中还包括拉美最大投行BTG Pactual(BBTG11.SA)，其创办人Andres Esteves在11月因贪腐调查被捕后，该投行陷入一阵混乱。Esteves之后获释，该行也实施了重振计划。

这些受到监督的金融机构几乎没有涉足零售银行业务，而是专擅抵押贷款、发薪日贷款以及中型企业贷款等利基市场。

不过严密的监督，以及在某些情况下限制新的放贷与派息，反映出监管机构维护巴西银行业体系资本充裕的决心，因为数十年来的严重低迷导致信用紧缩且违约不断增加。

巴西央行发言人拒绝就路透看到文件一事回答提问。在被告及文件内容时，该发言人并未具体详述，仅表示信息“并不完整、断章取义，且包含与现实情况不符的成分。”(完)