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债券 | 2016年 3月 20日 星期日 16:44 BJT

巴西央行：寻求通过外汇反向互换压低雷亚尔汇率

路透圣保罗3月18日 - 巴西央行计划周一标售价值至多10亿美元的外汇反向互换合约，这表明决策者对雷亚尔 近期涨势感到不安。雷亚尔升值可能会进一步拖累已陷入数十年来最严重衰退的巴西经济。

据四位直接知晓情况的交易商透露，巴西央行官员开始询问外汇交易员标售外汇反向互换合约是否会有需求。据汤森路透数据，这将是巴西央行三年来首次标售反向互换合约。

外汇反向互换相当于在期货市场买入美元，央行可以通过这个工具压低雷亚尔。巴西央行称，计划在周一1410-1420GMT期间标售20,000口合约。

巴西央行补充道，结果将标售结束后10分钟后公布。

这将是巴西央行遏制雷亚尔急速涨势的最新措施。决策者表示，他们将减少对银行现有的大约1,100亿美元外汇互换进行展期。

雷亚尔自2月25日以来已上涨约8%，因冀望政府改组可能将为经济复苏奠定基础。美国联邦储备理事会(美联储/FED)对美国升息次数的预期减少也为雷亚尔带来支撑。

巴西央行开始询问交易员反向互换标售事宜的消息传出后，雷亚尔期货 削减涨幅。(完) (编译 许娜；审校 白云)

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