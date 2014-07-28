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债券 | 2014年 7月 28日 星期一 08:00 BJT

巴西经济：央行拟最多注资200亿美元，以提振经济

路透里约热内卢/巴西利亚7月25日 - 巴西央行周五宣布举措，拟向经济最多注入450亿雷亚尔(约合200亿美元)信贷资金，以帮助经济。目前巴西借贷成本处于近三年高位，拖累经济。

巴西央行表示，将通过改变银行业者的准备金要求，在金融体系释放约300亿雷亚尔资金。央行官员称，还可能通过放松信贷机构最低资本金要求，再次释放约150亿雷亚尔资金。

央行在一份声明中说，鉴于最近信贷放缓以及贷款违约水平相对较低，此举“旨在改善经济中流动性的分布情况”。

巴西央行高层官员周五稍晚对路透表示，央行没有计划推出更多措施来提振信贷。

该央行在另一份声明中说，放松了对零售信贷机构的最低资本金要求。

这项决定旨在审查2010年推出的宏观审慎举措，当时决策者寻求放慢巴西信贷增长的速度。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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