巴西经济：央行拟最多注资200亿美元，以提振经济

巴西央行表示，将通过改变银行业者的准备金要求，在金融体系释放约300亿雷亚尔资金。央行官员称，还可能通过放松信贷机构最低资本金要求，再次释放约150亿雷亚尔资金。

央行在一份声明中说，鉴于最近信贷放缓以及贷款违约水平相对较低，此举“旨在改善经济中流动性的分布情况”。

该央行在另一份声明中说，放松了对零售信贷机构的最低资本金要求。