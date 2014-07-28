巴西经济：央行拟最多注资200亿美元，以提振经济

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透里约热内卢/巴西利亚7月25日 - 巴西央行周五宣布举措，拟向经济最多注入450亿雷亚尔(约合200亿美元)信贷资金，以帮助经济。目前巴西借贷成本处于近三年高位，拖累经济。
巴西央行表示，将通过改变银行业者的准备金要求，在金融体系释放约300亿雷亚尔资金。央行官员称，还可能通过放松信贷机构最低资本金要求，再次释放约150亿雷亚尔资金。
央行在一份声明中说，鉴于最近信贷放缓以及贷款违约水平相对较低，此举“旨在改善经济中流动性的分布情况”。
巴西央行高层官员周五稍晚对路透表示，央行没有计划推出更多措施来提振信贷。
该央行在另一份声明中说，放松了对零售信贷机构的最低资本金要求。
这项决定旨在审查2010年推出的宏观审慎举措，当时决策者寻求放慢巴西信贷增长的速度。(完)
(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选