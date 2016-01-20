巴西利率：由于经济前景恶化，央行给加息打上问号

由于巴西这个拉美最大的经济体陷入逾一个世纪以来最严重的衰退，托比尼承受着来自政府官员、工会甚至是一些经济分析师的压力，他需要避免对经济造成损害。过去一年巴西失去了150万个工作岗位。

巴西央行数周以来一直暗示将竭尽全力压低通胀，但总统罗塞夫领导的政府担心升息将妨碍刺激经济的计划。

**更多变数**

托比尼的意外讲话，导致前巴西财长、现任Banco Safra首席分析师的Carlos Kawall，和前巴西央行官员、现任Brasil Plural首席分析师的Mario Mesquita，以及其他分析师纷纷调降对周三巴西央行会议的预期。

“现在什么事都可能发生，”位于圣保罗的Haitong银行首席分析师Jankiel Santos说，“这为周三结束的央行会议增添更多变数。”

巴西的利率期货<0#2DIJ:>在托比尼讲话后大幅下跌，显示交易商仍预计央行维持利率不变或升息25个基点的可能性较大。根据汤森路透数据，利率期货暗示该央行选择以更温和幅度升息的可能性为77%。

一些分析师还预计，巴西央行周三决议不会获得一致通过，暗示有八名委员的委员会看法仍有分歧。上次于11月举行的央行会议上，有两位委员投票反对升息50个基点。

IMF将巴西经济2016年预估下调至萎缩3.5%，并预计2017年零增长。托比尼在声明中称，这“意义重大”。IMF预估略低于巴西央行对民间分析师周度调查的预估，亦低于路透调查预估中值。(完)