经济复苏步伐蹒跚 巴西央行连续第八次降息

专访：证券监管新政气象万千 QFII投资者看好中国A股--惠理投资董事
路透香港2月23日 - 经历中国股灾沉重打击的境内外投资者，对A股市场的信心正随着证监会改革新政的不断出台重新凝聚。全球知名基金--惠理基金投资董事王焱东就表示，改革新政是对资本市场长期健康发展的保障，QFII现在更加看好中国证券市场。
* 降息0.5个百分点符合预期
* 复苏迟缓给进一步放宽政策留下余地
* 低利率是总统罗塞夫的首要任务
路透巴西利亚7月11日电---巴西周三调降指标利率至纪录低位8%,因决策者在竭力复苏经济,近一年来该国一系列的经济刺激措施未能奏效.
巴西央行政策委员会一致同意下调Selic利率0.5个百分点,符合预期.这是该央行去年8月以来连续第八次降息,当时的Selic利率为12.5%.
经济复苏慢于预期及通胀温和支持了央行一连串大幅降息的行动.分析师称,欧债危机以及全球经济放缓,亦缓解了再次降息将是过度回应的担心.
政府数据周三显示,5月零售销售大降,令巴西政府长久以来希望藉此领域来保持经济活力的愿望落空.由於巴西这个拉美最大国家的消费市场庞大,故决策者押注在经济放缓期间,减息、减免税收及其它消费者刺激措施都将推动经济成长,即使工业生产和企业投资衰退.
"眼下,央行货币政策委员会认为未来通胀风险仍有限,"巴西央行在决议声明中称."鉴於全球经济的脆弱程度,外部环境抑制了通货通胀."
目前巴西央行类似采取之前全球金融危机时期连续下调利率的做法.当时央行货币政策委员会在2008年9月到2009年7月间,将指标利率下调5个百分点至8.75%.
激进的利率下调行动,以及从降税到补贴放贷的大量政府刺激措施,迄今为止并未将巴西经济拖出泥沼.
分析师们预计,巴西央行可能在下个月再度降息0.5个百分点,令指标利率达到7.5%.上周接受路透调查的42位分析师均预计周三巴西利率将下调50个基点.
随着全球多数国家经济放缓,巴西经济也裹足不前.国际货币基金组织(IMF)预计全球经济今年将从2011年的3.9%放缓至3.5%,并警告由於欧洲金融危机徘徊不去,经济前景仍堪忧.
到目前为止,巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)一直将振兴经济作为其政府的重要任务.(完)
--编译 侯向明/洪曦;审校 戴素萍/张明钧
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