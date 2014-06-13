香港《经济日报》：巴西世杯添乱 新兴国汲教训

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
(6月13日社评) -
世界杯今晨在巴西揭幕，揭幕战在香港时间清晨四时上演，由东道主巴西对东欧劲旅克罗地亚。外界视巴西为今届大热，极有望重夺失落两届的金杯。惟球迷关心赛事的同时，国际社会却对为期一个月的赛程，到底能否顺利进行抱极大疑问。
此因今届世界杯虽耗资逾140亿美元，历来最昂贵，筹办过程却纰漏百出，如上演揭幕战的哥连泰斯球场，天幕竟无法及时完工，部分球场更连坐位也未装妥。加上针对世界杯的示威、罢工无日无之，令国际社会感到此是近年最混乱的世界杯。
更惹忧心的是，巴西当年顶着金砖五国的光环，极度心红，2007年夺得世界杯主办权后，2009年再下一城，赢得2016年里约热内卢奥运主办权。国际担心巴西办世界杯已左支右绌，后年要举行规模更巨大的奥运，能否吃得消？
其实除巴西外，近年不少新兴国均积极争办体育盛事，未来两届世杯就由俄罗斯与卡塔尔主办。新兴国遂藉争办国际大赛，以向国际社会宣示他们正＂大国崛起＂，超赶发达国。
然而，要办好体育盛事，不但是财力上的比拼，更是国家综合实力的一次大考，对城市规划、工程监督、质量管控、政府效率、人民质素等，均有极高要求，今次巴西世界杯，显与合格水平有显着落差。更甚者如卡塔尔被指为抢办世界杯行贿，恐被褫夺主办权，反令国家形象受极大挫伤。
故今届巴西世界杯，对新兴国实是一大教训，综合国力除看经济成就外，更要其他社会环节甚至政治上取得均衡发展，国家才能经得起大考验，在国际舞台站稳阵脚。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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