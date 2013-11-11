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国际财经 | 2013年 11月 11日 星期一 10:22 BJT

巴西农业部长称中巴两国签订玉米购销协议

路透北京11月8日 - 巴西农业部长AntonioAndrade周五表示，巴西已经与中国签署玉米出口协议，但双方尚未就数量达成一致。

“新交易尚未全部达成。我们只是完成了初步草约...预计我们将(向中国)出口1,000万吨玉米，”他在北京对记者表示。

巴西农业协会主席Katia Abreu同时告诉记者，由于作物丰产，巴西已经有大量玉米库存可供出口。(完)

(编译 郑茵 审校　戴素萍)

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