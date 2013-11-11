巴西农业部长称中巴两国签订玉米购销协议

花旗计划到2020年使韩国财富管理规模扩大一倍至60亿美元

路透香港3月27日 - 花旗集团计划到2020年时，将其在韩国的财富管理业务扩张一倍，使管理的资产达到60亿美元左右。花旗拟建立新的办公室并对数码科技进行投资，从而吸引新客户。