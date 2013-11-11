巴西农业部长称中巴两国签订玉米购销协议

日本东芝旗下西屋电气周二申请破产是个理想选择--消息（更新版2）
路透东京3月27日 - 据直接了解情况的消息人士透露，东芝旗下的美国西屋电气最早可能周二申请破产保护，希望在财年结束之前控制损失。
路透北京11月8日 - 巴西农业部长AntonioAndrade周五表示，巴西已经与中国签署玉米出口协议，但双方尚未就数量达成一致。
“新交易尚未全部达成。我们只是完成了初步草约...预计我们将(向中国)出口1,000万吨玉米，”他在北京对记者表示。
巴西农业协会主席Katia Abreu同时告诉记者，由于作物丰产，巴西已经有大量玉米库存可供出口。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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路透伦敦/休斯敦3月27日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团一位资深高管称，该公司与Anadarko Petroleum Corp 可能将让位于德克萨斯州、富油二叠纪盆地的一家为期10年的合资企业到期，并分拆他们的资产，希望藉此提高开发速度。
路透香港3月27日 - 花旗集团计划到2020年时，将其在韩国的财富管理业务扩张一倍，使管理的资产达到60亿美元左右。花旗拟建立新的办公室并对数码科技进行投资，从而吸引新客户。