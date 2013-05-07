巴西将游说中国加快对转基因大豆、玉米的进口审批--官员

路透上海5月7日 - 巴西一名官员表示，将游说中国加快三种转基因品种大豆以及一种玉米的进口审批速度。巴西是全球第二大大豆出口国，而中国则是最大买家。

巴西近90%的大豆属于转基因品种。该国依靠增加转基因品种的种植来进一步提振产量，并有望在今年取代美国成为最大的大豆生产国。

全球作物种子供应巨头孟山都(MON.N)等企业已为下个季度种植推出了新的转基因品种，但如果不得到中国的批准，巴西农户及出口商可能会面临很头疼的问题。巴西70%的大豆都售予中国。

巴西负责农业、畜牧及粮食供应的官员Celio Porto说，“我们不知道推迟的原因是什么。”

“我们2012年8月就曾到访中国，试图使中国政府批准上一季进口，但并未获批...”

巴西农业部长Antonio Andrade带领的一个贸易代表团将于本周三与中国方面进行会晤，Porto也是代表团其中一员。

中国此前表示，正在处理巴西方面的申请，公布结果可能需要约270天。中国去年的转基因大豆进口量超过5,000万吨。

超过40个国家已经批准了孟山都新的转基因抗虫害大豆种子。

Porto在周一稍晚的路透专访中表示，巴西希望在9月新作物种植之前，中国能批准上述三种新的转基因大豆。

行业组织油世界预计，2013年巴西大豆产量料为8,130万吨，较上年增长22%。

巴西也希望不久能与中国达成玉米出口协议。由于中国是全球主要的玉米买家之一，若协议达成将从美国手中抢夺出口份额。

“目前中国的玉米供应商只有一家，那就是美国，”Porto表示。

“由于美国生产乙醇的玉米消耗量增加，因此未来出口量将减少。而巴西的生产和出口量将会扩大，这对于中国和巴西是双赢。”

巴西预测机构Safras e Mercado称，2012/13年度巴西农户料收获7,840万吨玉米，上年产量为近7,300万吨。

由于中国对国外谷物进口量增长，其国内公司已在南美购得数百万英亩的土地，特别是在阿根廷和委内瑞拉。不过巴西法律限制外国人购买田地，中国对巴西的投资受到抑制。

Porto表示，这种状况可能发生改变，该国正在评估法律，以让外资更多参与造纸、乙醇和棕榈油生产等产业。巴西也希望中国对其基础设施进行投资，以改善谷物出口条件。

“如果中国能投资于运输和基础设施行业，这会帮助降低原材料成本，对于两国都有利，”Porto并称。(完)

(编译 梁睿雪/李春喜; 审校 田建华)

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