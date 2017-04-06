中国企业有意参与巴西建筑与铁路项目--巴中工商总会会长

酷派尚未完成审计事项涉多笔款项 续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透圣保罗4月5日 - 巴西中国工商总会会长唐凯千(Charles Tang)周三对路透表示，中国企业有意在巴西收购大型工程集团，而且想要参与巴西政府修建和经营商业铁路的招标。
唐凯千还表示，着眼巴西市场的中国企业还希望为项目提供融资，这与巴西当地企业相比是个竞争优势。
唐凯千说，中国企业“希望参与建筑项目的建设和融资...他们让我帮他们寻找合适的目标，比如那些没有涉及‘洗车行动’调查的建筑商。”
巴西几乎所有大型工程集团都被卷入名为“洗车行动”的腐败调查。
中国企业感兴趣的项目包括Ferrovia da Integração(Fiol)和Ferrogrão铁路。这些项目合计需要约130亿雷亚尔(41.8亿美元)投资。
唐凯千表示，中国中铁和中国交建(601800.SS)可能对这些项目感兴趣。
唐凯千还称，中国企业对巴西农业和石油勘探活动也有兴趣。(完)
(编译 杜明霞；审校 王颖)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）
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