巴西CSN考虑将旗下铁矿商的部分股权出售给中国钢厂CBSteel

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透圣保罗9月26日 - 据两位消息人士周一称，Cia Siderúrgica Nacional(CSN)(CSNA3.SA)正在考虑将其所持巴西第二大铁矿石生产商Congonhas Minérios的部分股权出售给中国钢厂China Brazil Xinnenghuan International Investment(CBSteel)。CSN是巴西第二大扁钢生产上市公司。
据消息人士说，CBSteel有意直接从CSN购买Congonhas约25%的股权。他们表示，CSN仍将控股Congonhas，谈判进展缓慢，并不一定能达成协议。
第一位消息人士说，对Congonhas的估值若能超过200亿美元，则更有可能会达成交易。交易成功与否还取决于CSN能否与CBSteel达成长期供应协议。由于谈判仍属机密，该消息人士要求匿名。
CSN持有Congonhas约88%的股权。该公司拒绝置评，记者也未能联系到CBSteel在巴西的新闻媒体代表。
投资者认为，出售Congonhas部分股权的交易将帮助CSN加速削减债务。该公司当前的债务规模约为260亿雷亚尔(80亿美元)，在巴西钢铁生产商中是最高的。(完)
(编译 汪红英；审校 郑茵)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。