巴西CSN考虑将旗下铁矿商的部分股权出售给中国钢厂CBSteel

路透圣保罗9月26日 - 据两位消息人士周一称，Cia Siderúrgica Nacional(CSN)(CSNA3.SA)正在考虑将其所持巴西第二大铁矿石生产商Congonhas Minérios的部分股权出售给中国钢厂China Brazil Xinnenghuan International Investment(CBSteel)。CSN是巴西第二大扁钢生产上市公司。

据消息人士说，CBSteel有意直接从CSN购买Congonhas约25%的股权。他们表示，CSN仍将控股Congonhas，谈判进展缓慢，并不一定能达成协议。

第一位消息人士说，对Congonhas的估值若能超过200亿美元，则更有可能会达成交易。交易成功与否还取决于CSN能否与CBSteel达成长期供应协议。由于谈判仍属机密，该消息人士要求匿名。

CSN持有Congonhas约88%的股权。该公司拒绝置评，记者也未能联系到CBSteel在巴西的新闻媒体代表。

投资者认为，出售Congonhas部分股权的交易将帮助CSN加速削减债务。该公司当前的债务规模约为260亿雷亚尔(80亿美元)，在巴西钢铁生产商中是最高的。(完)