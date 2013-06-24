《独家新闻》金砖国家密切关注全球金融市场的“复杂情况”--消息

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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罗塞夫办公室证实了她与习近平的通话，但拒绝透露讨论细节。
巴西报纸当日稍早的报导称，罗塞夫计划与习近平和俄罗斯总统普京通话，提议新兴市场国家通过央行联手行动来降低美元走强带来的冲击。
美联储将削减购债计划的预期已拖累巴西雷亚尔 跌至四年低点，促使政府取消资本管制，以鼓励更多美元进入巴西经济。
雷亚尔大幅贬值，已让人担心对欠下大量美元债务的巴西企业带来的风险。雷亚尔疲软导致进口商品价格上升，可能还会推高本已处于高水平的巴西通胀率。(完) (编译 郑茵/梁睿雪; 审校 张荻)
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透4月4日 - 三位匿名知情人士周一透露，美国手包和饰品厂商Kate Spade还将再经过几周时间洽商公司的出售事宜，此前该公司已经于上周接到了蔻驰(Coach)的收购要约。