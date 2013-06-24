《独家新闻》金砖国家密切关注全球金融市场的“复杂情况”--消息

罗塞夫办公室证实了她与习近平的通话，但拒绝透露讨论细节。

巴西报纸当日稍早的报导称，罗塞夫计划与习近平和俄罗斯总统普京通话，提议新兴市场国家通过央行联手行动来降低美元走强带来的冲击。

美联储将削减购债计划的预期已拖累巴西雷亚尔 跌至四年低点，促使政府取消资本管制，以鼓励更多美元进入巴西经济。