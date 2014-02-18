巴西淡水河谷预期中国将解决超大型船只运输问题--高管

路透里约热内卢2月17日 - 巴西淡水河谷(VALE5.SA)铁矿石事业主管Jose Carlos Martins周一表示，中国对该公司Chinamax船队设下更严格限制是“技术性”问题，可望逐渐获得解决。

淡水河谷原先委托建造多达35艘40万载重公吨(dwt)的船只，这是该公司耗资数十亿美元以降低对主要客户-中国运输成本的计划的一部分。

部分船只甚至是由中国造船业者打造，但当地官方近期收紧可驶进中国的船只尺寸规定，从先前规定的30dwt降为25dwt。

“我们将此问题交由中国解决，等待他们的决定，”Martins在里约热内卢举行的一场巴西-中国商会上表示。

淡水河谷原本预估Chinamax的航运计划，将可使其向中国运输货物的成本每吨节省多达10美元。

但随着这类超大型船只遭禁，淡水河谷转向在菲律宾及马来西亚进行投资，藉以在这些地方将铁矿石卸至规模较小船只以转运至中国。而根据这项计画，每吨运输成本节约规模将降至4-5美元。

中国铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI周一收报每吨124.40美元。(完)

(编译 张明钧; 审校 李爽)

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