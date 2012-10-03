对抗气候变化富国责任更大--巴西

路透纽约10月1日电（记者 Brian Winter）---巴西首席谈判官Luiz Alberto Figueiredo Machado称，主要新兴经济体削减谈排放的责任不应和发达国家一样，暗示重新回到导致数年来联合国谈判没有进展的旧立场。

Figueiredo曾在上周的联合国大会期间对路透表示，巴西信守各方去年在南非德班同意的、推动达成发达国家和发展中国家共同减排公约的立场。

但他指出，协议应该遵循联合国“共同但有区别的责任”原则。该原则於1992年达成，将巴西、中国和印度等国家排除在强制削减碳排放以外，但德班峰会似乎已经将其废除。

“各国在对抗气候变化中将作出不同的贡献，取决於各国的不同情况。”Figueiredo说道。他所指的主要是富国对“气候问题的发生”负有责任。

联合国气候谈判中的基础四国（巴西、南非、印度和中国）上周在巴西利亚举行的联合会议上强调了上述立场，四国将在下个月开始的多哈谈判中持一致立场。

Figueiredo强调，基础四国并非要放弃在德班峰会或此前的峰会上所同意的作出自愿削减碳排放承诺。“我希望各国拥有能够识别本国需要和国情的系统。”

“考虑到这一点，再加上责任和能力的不同所产生的差异化需要，就能够制定蓝图了。”Figueiredo表示。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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