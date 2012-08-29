克林顿：巴西是新兴经济体中前景最好的

路透圣保罗8月28日电---美国前总统比尔·克林顿周二表示，由於其稳定的经济框架，丰富的自然资源、与邻国友好的关系，巴西的长期前景似乎是新兴经济体中最好的。

克林顿表示：“如果我坐在房间里要为新兴国家未来下注，我会首选巴西。”

巴西经济在过去一年陷於停滞，预计2012年的经济增长率仅为1.7%，不及拉美平均预测水平的一半。一些工商界领袖认为，巴西的信贷和以大宗商品主导的增长模式近乎枯竭，呼吁政府减税并采取其他紧急措施刺激投资。

克林顿在圣保罗银行家论坛上发言，承认巴西存在一些问题，但表示相比欧美等受危机影响的经济体而言，巴西依然“看起来非常好”。

他表示，相比印度和中国，巴西的情况更被看好。印度的经济改革进程陷於停顿，而中国则与部分邻国关系吃紧，且存在水资源短缺和其他自然资源枯竭等风险。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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