巴西预期中国今年将会核准进口巴西玉米

人民币收跌至三周新低 市场缺爆发点大概率延续区间波动
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。
路透圣保罗9月3日 - 巴西农业部官员周二表示，预期中国会在今年某个时候核准进口巴西玉米，巴西2013/14年度作物有少量将得以销往中国。
中国进口的玉米主要是以美国为主，上个月该国允许进口第一批来自阿根廷的玉米。但巴西增产的玉米，显然仍被拒之门外。
“过程很官僚又很耗时...但我们预期在今年稍晚可以尘埃落定，”农业部国际关系秘书处的商业事务部主管BeneditoRosa表示。
Rosa指出，中国政府对于进口巴西玉米最后是卡在卫生疑虑，巴西必须证明没有病虫害或霉菌进入中国的风险。中国每年收成的玉米约为2亿吨。
由于中国的玉米市场和美国关系紧密，Rosa表示，巴西的玉米生产商要花上一段时间才能迈出第一步。
巴西的玉米已出口至日本和韩国等亚洲市场，Rosa称他有信心中国也会同意进口。(完)
(编译 戴素萍 审校 张若琪)
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