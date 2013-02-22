债台高筑的巴西中产阶级增加储蓄

路透圣保罗2月21日（记者 Asher Levine） - 在Fernanda Castro排队购买新的搅拌机时，这位理发师讲述了朋友陷入债务问题的恐怖故事。

“我可不想陷入债务问题。我现在不用信用卡。我害怕。”Castro说道。

经过几年的无节制支出以后，巴西消费者正在养成更加保守的消费习惯。不过他们仍在通过储蓄来应对大额支出，购买电视机和客厅内的物品，这是经济的乐观信号。

这是路透记者进行了约20个非正式采访并在巴西最大的家俱和家居零售商Casas Bahia的Paraisopolis分店呆了一天后的感受。

该店位于圣保罗最大的贫民区内的一条街道上，店内播放着巴西乡村音乐。尽管经济放缓，店内仍然人头攒动。孩子们在母亲看一部Android手机的时候在人造革沙发上蹦跳，还有一家六口一起兴高采烈地选购新的洗衣机。

很多顾客都是巴西新兴的中产阶级，包括过去10年里脱离贫困的约3,000万人。不过他们的故事表明，过去一年吸引消费者的难度加大。

信用研究企业Serasa Experian的数据显示，2012年巴西消费者违约率上升了15%。Santander近期的一份报告指出，目前约六分之一的家庭杠杆过高。

Castro仍能消费的原因是过去两年她的月薪接近翻番至3,000雷亚尔（1,523美元），从而能够存些钱。存钱是巴西人相对较新的习惯，因直到1994年才结束的长期通胀期间，人们养成尽可能快花钱的传统。

“我现在存更多的钱，从而购买我想要的东西。”Castro说道。

这是很多经济学家认为巴西消费者仍有进一步支出的空间并支撑巴西经济的原因。过去两年，制造业等行业不景气，拖累巴西经济。

更为乐观的分析师倾向于认为，近期的消费者贷款问题是痛苦的，但也是巴西经济走向成熟的必要步骤，这不是泡沫破裂。

这种观点认为，很多新兴中产阶级在2010年以前的几年里首次获得消费信用，但是因缺乏经验而陷入债务困境，而当前在低失业率和高工资增长的帮助下，他们中的很多人正在缓慢摆脱债务问题。

这对Casas Bahia的母公司、巴西最大的多元化零售商Companhia Brasileira De Distribuicao（Grupo Pao de Acucar）(PCAR4.SA)、折扣连锁店Lojas Americanas(LAME4.SA)和服装企业Cia Hering(HGTX3.SA)与Lojas Renner(LREN3.SA)来说是好消息。

“有人认为我们失去了增长的方向，我完全不同意。随着收入继续增加，信用将继续发挥重要作用。”Banco Bradesco首席经济学家Octavio de Barros说道。Barros预计今年家庭消费增速将提升至4.5%，2012年增速为3.1%。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。