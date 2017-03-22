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亚洲 | 2017年 3月 23日 星期四 02:26 BJT

标题新闻：巴西农业部长称该国肉类加工业受到“问题肉”丑闻沉重打击，可能丢掉全球10%市场份额

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 刘静；审校)
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