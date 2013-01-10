巴西前总统卢拉或因受贿案被调查

路透巴西利亚1月9日 - 巴西总检察长Roberto Gurgel将对前总统卢拉（Luiz Inacio Lula daSilva）涉嫌参与国会贿选的指控进行调查，此事导致卢拉数名最亲密的助手被认定腐败。

Gurgel的办公室周三发表声明称，他将对腐败案关键人物MarcosValerio的指控进行调查。Valerio是一名商人，指控卢拉不但知道非法计划，还从中获得了金钱。

如果他认为指控有依据，Gurgel或开始进行调查或将案件移交给司法部。结果将决定是否会进行起诉。

卢拉在2003-2010年期间担任巴西总统，也是现任巴西总统罗塞夫（Dilma Rousseff）的政治导师。尽管这起多年以前的贿赂丑闻并未对罗塞夫造成任何负面的政治影响，但是若卢拉曾直接参与其中，情况则可能改变。

巴西一家媒体此前曾报导，Gurgel拒绝亲自调查该指控，并决定将案件移交更低级别的联邦法院。卢拉不再享有诉讼豁免权，可以受到调查。

一名政府消息人士对路透表示，Gurgel倾向于将该案移交给法院。

卢拉的基金会指控该报纸误导读者，称当局并未决定是否调查Valerio的指控。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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