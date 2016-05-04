巴西总检察长要求对罗塞夫展开调查--媒体

路透巴西利亚5月3日 - 巴西当地媒体周二晚报导称，联邦总检察长罗德里戈·雅诺特（Rodrigo Janot）要求对总统罗塞夫展开调查，后者被控试图阻碍涉及巴西国家石油公司的大范围腐败案的调查。

调查很可能标志着罗塞夫政治生涯的终结，因这可能是罗塞夫首次直接被牵连进巴西史上最大的腐败案。

因被控违反预算法，已遭众议院弹劾的罗塞夫可能最早于下周遭停职。

腐败案令巴西工人党13年的执政蒙阴。

罗塞夫坚称她没有不当行为，尽管巴西国家石油公司腐败案发生期间她曾担任该公司董事长多年。

巴西最大建筑企业的高管因从巴西国家石油公司抽取资金向政治人物行贿而遭监禁和判罪。约有50名政治人物因此案受调查，包括国会众参两院的领导人物。

对罗塞夫的调查须经巴西最高法院授权。记者通过电话和邮件寻求对调查要求进行证实，巴西最高法院和联邦总检察长雅诺特的办公室均未回复。（完）