巴西政治：总统候选人坎波斯坠机身亡，本地金融市场陷入动荡

路透巴西桑托斯8月13日 - 巴西总统候选人坎波斯(Eduardo Campos)周三因乘坐的飞机坠毁而丧生，这给10月大选带来不确定性，并让巴西金融市场陷入动荡。

当时，坎波斯及随行人员乘坐着私人飞机准备在沿海城市桑托斯降落，但遭遇恶劣天气飞机坠毁在一处居民区里。圣保罗州消防局表示，机上七名人员全都遇难。

坎波斯提倡对企业友好的政策，近期民调显示他的支持率在10%左右，排名第三。虽然外界预计坎波斯不会赢得10月5日大选，但普遍认为他是巴西最闪亮的年轻政治明星之一，他的去世无疑立即改变了大选形势。