巴西政治：总统候选人坎波斯坠机身亡，本地金融市场陷入动荡

美国政经：企业叫好特朗普减税计划，但不见得能增加就业机会
路透4月26日 - 如果特朗普调降企业税及企业汇回海外获利税率的计划顺利成为法令，对美国企业而言将是意外的收获，不过目前还看不出来这是否会刺激企业界增加投资和创造就业。
路透巴西桑托斯8月13日 - 巴西总统候选人坎波斯(Eduardo Campos)周三因乘坐的飞机坠毁而丧生，这给10月大选带来不确定性，并让巴西金融市场陷入动荡。
当时，坎波斯及随行人员乘坐着私人飞机准备在沿海城市桑托斯降落，但遭遇恶劣天气飞机坠毁在一处居民区里。圣保罗州消防局表示，机上七名人员全都遇难。
坎波斯提倡对企业友好的政策，近期民调显示他的支持率在10%左右，排名第三。虽然外界预计坎波斯不会赢得10月5日大选，但普遍认为他是巴西最闪亮的年轻政治明星之一，他的去世无疑立即改变了大选形势。
巴西股市 收低1.53%，盘中一度下挫2%。巴西雷亚尔 下跌0.53%，之后反弹。(完) (编译 许娜；审校 孙茉莉)
路透4月26日 - 如果特朗普调降企业税及企业汇回海外获利税率的计划顺利成为法令，对美国企业而言将是意外的收获，不过目前还看不出来这是否会刺激企业界增加投资和创造就业。
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。