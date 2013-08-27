巴西财长称经济面临小型危机

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
路透圣保罗8月26日 - 巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)周一表示，巴西经济将经历全球市场动荡所造成的“小型危机”，美国联邦储备委员会(美联储/FED)释出混乱的讯息，使得全球市场震荡加剧。
曼特加在圣保罗一场企业领袖会议上表示，创纪录高位的外汇储备及偏低的公共债务水平，将协助巴西避开本币急贬和国内外经济成长走弱的冲击。
“这是个我们正在经历的小型危机，但比起曾经发生过的冲击，像是2011年和2012年欧洲危机的冲击，这次会小得多，”曼特加表示。
他并称，美联储把缩减货币刺激计划传达得很“糟糕”，部分造成了新兴市场股汇市的剧烈震荡。
曼特加表示，当地经济将仍强劲，受到投资增加及基础建设特许经营的影响所提振。(完)
(编译 戴素萍 审校 侯向明)
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