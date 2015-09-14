巴西总统罗塞夫仅剩最后机会 可遏止迫其下台的政经危机--报载

美国总统特朗普就职演说高举国家主义大旗 誓言“美国优先”
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透里约热内卢9月13日 - 巴西最大日报之一圣保罗页报(Folha de S.Paulo)周日指出，巴西总统罗塞夫仅剩最后的机会，可遏止日益升高的政经危机迫其下台。
圣保罗页报罕见在头版社论中指出，罗塞夫需采取额外削减支出和加税等“激烈手段”，以弭平2016年预算缺口。庞大的预算赤字使得标准普尔摘掉了巴西的投资级债信评级。
圣保罗页报周日报导称，罗塞夫周六在内阁会议中责令阁员，再找出150亿雷亚尔(39亿美元)的撙节预算之处。
立场较中间偏右的圣保罗页报称，在要求进一步加税前，政府需大幅削减预算，以赢取公信力。加税势将面临民众的强烈反对。
该报称，“然而，巴西别无选择”，只能接受加税。“罗塞夫总统也别无选择：若她屈服于危机压力，那么将别无选择，只能丢下总统的职责，最终并辞卸总统的职位。”
圣保罗页报并呼吁停止部分养老津贴和经济补贴，并暂时削减一些目前义务的健康和教育项目。
罗塞夫一名发言人士拒绝对该社论置评。(完)
(编译 张若琪; 审校 龚芳)
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