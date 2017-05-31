处在政治危机中的巴西正式申请加入OECD

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透巴西利亚5月30日 - 巴西总统府在声明中指出，总统特梅尔(Michel Temer)周二正式申请巴西加入经济合作暨发展组织(OECD)，尽管他因贪腐丑闻而面临下台的威胁。
路透4月时率先报导，特梅尔即将决定加入OECD。他希望加强与西方发达国家关系，加入OECD即是为此作出的最新努力。巴西前几届政府都优先考虑与发展中国家的关系。
两名政府消息人士表示，特梅尔希望加入OECD能帮助巴西吸引外资；巴西经济正苦于如何走出历来最严重的衰退。
巴西政府也宣布与中国政府共同推出规模200亿美元的基建项目投资基金。该基金将由两国政府共同管理，6月开始运作。
成为OECD成员国的审批过程通常会耗时数年，对于入会条件的审批，或将意谓着巴西为达到OECD税务及透明度规定的要求，需相应调整立法。其中一名官员表示，巴西预计可在不到三年的时间内取得会员资格。
记者无法立即联系上OECD媒体官员对此置评。(完)
(编译 龚芳; 审校 白云)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。