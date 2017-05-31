处在政治危机中的巴西正式申请加入OECD

路透巴西利亚5月30日 - 巴西总统府在声明中指出，总统特梅尔(Michel Temer)周二正式申请巴西加入经济合作暨发展组织(OECD)，尽管他因贪腐丑闻而面临下台的威胁。

路透4月时率先报导，特梅尔即将决定加入OECD。他希望加强与西方发达国家关系，加入OECD即是为此作出的最新努力。巴西前几届政府都优先考虑与发展中国家的关系。

两名政府消息人士表示，特梅尔希望加入OECD能帮助巴西吸引外资；巴西经济正苦于如何走出历来最严重的衰退。

巴西政府也宣布与中国政府共同推出规模200亿美元的基建项目投资基金。该基金将由两国政府共同管理，6月开始运作。

成为OECD成员国的审批过程通常会耗时数年，对于入会条件的审批，或将意谓着巴西为达到OECD税务及透明度规定的要求，需相应调整立法。其中一名官员表示，巴西预计可在不到三年的时间内取得会员资格。

记者无法立即联系上OECD媒体官员对此置评。(完)