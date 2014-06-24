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债券 | 2014年 6月 25日 星期三 07:47 BJT

巴西金融：央行宣布外汇干预计划将至少延长到2014年底

路透里约热内卢6月24日 - 巴西央行周二宣布，外汇干预计划将至少延长到今年底，且内容不变。

央行发表声明称，将从周一到周五在每日标售中提供价值2亿美元的外汇互换，与当前水平相同。

央行还称，如果需要增强汇市流动性，则将根据回购协议出售美元。(完) (编译 许娜；审校　戴素萍)
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