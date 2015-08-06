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债券 | 2015年 8月 7日 星期五 07:28 BJT

巴西金融：雷亚尔重挫促使央行加大外汇干预力度

路透圣保罗8月6日 - 巴西央行周四称，将把出售的外汇互换合约数量提高近一倍，以为到期合约展期，这应会有助于支撑巴西雷亚尔 。雷亚尔目前处在逾12年以来最低点。

央行称，周五将出售最多11,000口合约，为9月1日到期合约展期，月初以来该行基本每日提供6,000口互换合约。

外汇互换为投资者的汇率损失提供保护，从而支撑雷亚尔汇率。雷亚尔兑美元周四收报3.5354，今年以来已下跌近25%。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)

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