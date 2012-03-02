巴西谴责发达国家制造“货币战争”

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透巴西利亚3月1日电（记者 Alonso Soto/Tiago Pariz）---巴西总统罗塞夫周四谴责富国“海啸般”释放廉价货币，蚕食巴西等较贫穷的国家，迫使他们保护脆弱的本土产业。
欧洲央行、日本央行等通过低利率和廉价贷款刺激本国经济，招致不少激烈的抨击。
罗塞夫并未指出具体国家，仅称这些措施通过大量注资，对巴西等新兴市场造成破坏，导致其本币估值过高，出口品价格上涨。
她对建筑公司高管发表上述言论的数小时前，巴西宣布延长对国外贷款征税政策期限。此举旨在让雷亚尔走弱，但雷亚尔却逆市上扬，突显罗塞夫面临的困境：全球投资者凭借廉价贷款，拥有充足资金，争相投资巴西高回报资产。
巴西多年来一直与强势货币的影响作战，但仅在近几个月获喘息之机，因为欧洲金融危机促使全球投资者不愿购买风险资产。随着欧洲问题逐渐缓解，雷亚尔今年已反弹逾8%。
罗塞夫称：“我们面临一场货币战争，根源是扩张性货币政策创造了不公平竞争环境。”
“我们将继续发展（我们的）国家，维护本土产业，确保发达国家用来脱离危机的政策不会蚕食新兴市场。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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