巴西谴责发达国家制造“货币战争”

她对建筑公司高管发表上述言论的数小时前，巴西宣布延长对国外贷款征税政策期限。此举旨在让雷亚尔走弱，但雷亚尔却逆市上扬，突显罗塞夫面临的困境：全球投资者凭借廉价贷款，拥有充足资金，争相投资巴西高回报资产。

巴西多年来一直与强势货币的影响作战，但仅在近几个月获喘息之机，因为欧洲金融危机促使全球投资者不愿购买风险资产。随着欧洲问题逐渐缓解，雷亚尔今年已反弹逾8%。