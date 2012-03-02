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时事要闻 | 2012年 3月 2日 星期五 08:44 BJT

巴西谴责发达国家制造“货币战争”

路透巴西利亚3月1日电（记者 Alonso Soto/Tiago Pariz）---巴西总统罗塞夫周四谴责富国“海啸般”释放廉价货币，蚕食巴西等较贫穷的国家，迫使他们保护脆弱的本土产业。

欧洲央行、日本央行等通过低利率和廉价贷款刺激本国经济，招致不少激烈的抨击。

罗塞夫并未指出具体国家，仅称这些措施通过大量注资，对巴西等新兴市场造成破坏，导致其本币估值过高，出口品价格上涨。

她对建筑公司高管发表上述言论的数小时前，巴西宣布延长对国外贷款征税政策期限。此举旨在让雷亚尔走弱，但雷亚尔却逆市上扬，突显罗塞夫面临的困境：全球投资者凭借廉价贷款，拥有充足资金，争相投资巴西高回报资产。

巴西多年来一直与强势货币的影响作战，但仅在近几个月获喘息之机，因为欧洲金融危机促使全球投资者不愿购买风险资产。随着欧洲问题逐渐缓解，雷亚尔今年已反弹逾8%。

罗塞夫称：“我们面临一场货币战争，根源是扩张性货币政策创造了不公平竞争环境。”

“我们将继续发展（我们的）国家，维护本土产业，确保发达国家用来脱离危机的政策不会蚕食新兴市场。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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