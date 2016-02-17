独家：巴西可能弃用美元 以提振与伊朗的贸易--贸易部长

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透巴西利亚2月16日 - 巴西贸易部长Armando Monteiro周二向路透表示，巴西将接受伊朗用欧元和其他货币支付飞机、汽车和机器贸易的款项，以规避美国对伊朗仍未取消的制裁。
Monteiro是首位证实巴西可能接受伊朗以欧元等其他货币付款的巴西官员。根据美国对伊朗的制裁，伊朗不能使用美国金融系统。
他还说，巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)可能在今年访问伊朗以提振本国出口。
“所有人现在都在瞄准伊朗...贸易潜力非常大，”Monteiro说，“我们将找到解决支付、支付类型和支付货币的方式。”
在与六大国达成核协议后，伊朗寻求用欧元结算债务和出售石油，以降低对美元的依赖。核协议的达成使伊朗遭到的制裁在上月被取消。
Monteiro说，巴西计划到2019年将与伊朗的贸易额增加两倍至50亿美元。在巴西经济陷入可能是逾一个世纪以来最严重衰退之际，与伊朗的贸易成为少有的一个亮点。
未能立即联系到美国大使馆就此置评。(完)
(编译 汪红英；审校 戴素萍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。