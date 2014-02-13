独家：干旱或迫使巴西调降2014年财政目标--消息人士

路透巴西利亚2月12日 -一名资深官员对路透表示，严重干旱推升了巴西能源支出，让其财政不堪重负，可能迫使政府降低2014年基本预算盈余目标。

政府未能实现财政目标，已经损害了总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)的声誉。巴西能否保持去年基本盈余与国内生产生产总值(GDP)的比率1.9%，亦让投资者感到怀疑。外界认为1.9%的比率是令人失望的水平。

基本预算盈余是未扣除债务支付的盈余，是衡量巴西偿债能力的一项指标。

就在几个月前，巴西政府还在考虑为2014年基本盈余设定一个稍微高一些的目标。但乾旱导致水电输出下降，将迫使其支出更多资金来补贴电力供应。

“我们需要内部讨论能源费用以及如何平衡，”上述属于政府经济团队的官员表示。该官员要求匿名评论。

“我们必须在财政状况与(能源)价格之间寻求平衡，”该官员周二晚间对路透表示，并称关于基本预算盈余目标的决定最快将在下周做出。

设定可信的盈余目标，对于迪尔玛·罗塞夫安抚那些威胁今年调降巴西债信评级的信评机构至关重要。

分析师称，更切合实际的盈余目标，可望缓解投资者因新兴市场近期遭遇抛压下跌而产生的紧张情绪。新兴市场的跌势源于中国经济放缓以及美国缩减刺激政策。

大旱导致巴西东南部工业区的水库干涸，水电厂发电量下滑，迫使电力公司转向成本更高的热力发电，以确保电力供应并避免再发生断电甚至被迫实施定量供电。

政府计划承担部分发电成本，以防止电力公司将成本转嫁到消费者身上，从而加剧通胀并阻碍经济增长。

这些额外成本将加重政府在选举年的财政负担，政府今年将面临增加支出的压力。根据当地媒体，这块成本最高可能达到50亿雷亚尔。

计划在10月竞选连任的迪尔玛·罗塞夫正尝试让投资者相信，她尚未放弃谨慎的财政政策。该政策帮助受到1980年代和1990年代债务危机重创的巴西重新实现经济稳定。(完)

(编译 张涛/徐文焰；审校 龚芳)

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