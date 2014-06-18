世界杯-墨西哥一毒贩去看世界杯的途中被捕

(本文由路透中文网编译提供)

路透里约热内卢/巴西利亚6月17日（记者 Alonso Soto） - 警方日前表示，一名墨西哥贩毒嫌疑人于周一晚在里约热内卢被逮捕。这名嫌疑人购买了世界杯墨西哥对阵巴西的比赛门票，当时正在里约等待登机，准备飞往比赛所在地福塔雷萨。

警方表示，依据国际刑事警察组织的逮捕令，有往美国贩卖冰毒嫌疑而被警方通缉的Jose Diaz Barajas被巴西警方逮捕，且在法官对美国方面提出的引渡要求作出决定之前，这名通缉犯将被警方拘押。

在周二举行的A组小组赛中，墨西哥队对阵东道主巴西队的比赛将在福塔雷萨市东北部举行。

“他很低调。他觉得没有人在追查自己，因此在进入巴西时，他用了自己的真实资料。”巴西联邦警察国际协调中心的负责人Luiz Cravo Dorea表示。“但我们已经知道他买了票要去看比赛这件事了。”

Dorea在周二举行的一场新闻发布会中表示，其实从Diaz Barajas 6月11日从巴拉圭进入巴西境内，特工们就盯上他了，但由于还想知道他是不是计划在巴西境内进行毒品交易而没有立即实施拘捕。

“过了几天，我们确定他来巴西是为了和家人一起看球的，”Dorea补充道。“我们本可以在场馆内逮捕他的，但是在里约逮捕他成本比较小。”

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