巴西经济：国内企业可以承受雷亚尔小幅走软的冲击--BNDES总裁

路透里约热内卢7月14日 - 巴西国家经济暨社会发展银行(BNDES)总裁Luciano Coutinho周日接受采访时表示，只要不出现与五年前相同的汇率问题，巴西企业可以承受汇率略微下跌的影响。

Coutinho称该行的压力测试显示，到年底前雷亚尔兑美元汇率降至2.3雷亚尔的影响，巴西企业是可以消化的，但是控制因汇率走软而带来的通胀压力将是一个挑战。

“我并不是在预测(年底)汇率，因为这只是个压力测试，”Coutinho向报纸Folha de S.Paulo daily表示，但是“这与2008年的情况不同，当时企业因外汇衍生品(敞口)而蒙受重大损失”。

2008年，在雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒闭前后的两个月时间里，雷亚尔 贬值约三分之一，很多巴西公司都猝不及防。

纸浆制造商Aracruz Celulose、肉类加工商Sadia和工业集团Votorantim等公司因汇率押注失误而在衍生品市场损失数以十亿计美元。其他公司则由于美元计价的债务的影响，导致债务成本增长。

雷亚尔兑美元在今年3月初触及今年最高1.95雷亚尔，之后下跌近15%，因投资者担忧美国将结束几年来推高新兴市场资产偏好的刺激政策。

周五，雷亚尔兑美元收于2.2655雷亚尔，这意味着再下跌不到2%就能达到Coutinho所说的2.3雷亚尔水平。

不过，Coutinho表示，巴西政府面临着一项“挑战”，即控制雷亚尔走弱所引起的通胀影响。雷亚尔走弱将提高进口货物价格。

“控制通胀势在必行，这是政府的指导方针，”他称。

Coutinho承认巴西经济第一季增长疲软，因投资者调整策略，应对美国退出刺激政策的预期以及国内利率的上升。

他表示，经过一段时期的“调整”后，经济从中长期来看将会复苏，他并指出本币下跌将给若干工业和基础设施部门带来投资机遇。