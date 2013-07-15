巴西经济：国内企业可以承受雷亚尔小幅走软的冲击--BNDES总裁

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透里约热内卢7月14日 - 巴西国家经济暨社会发展银行(BNDES)总裁Luciano Coutinho周日接受采访时表示，只要不出现与五年前相同的汇率问题，巴西企业可以承受汇率略微下跌的影响。
Coutinho称该行的压力测试显示，到年底前雷亚尔兑美元汇率降至2.3雷亚尔的影响，巴西企业是可以消化的，但是控制因汇率走软而带来的通胀压力将是一个挑战。
“我并不是在预测(年底)汇率，因为这只是个压力测试，”Coutinho向报纸Folha de S.Paulo daily表示，但是“这与2008年的情况不同，当时企业因外汇衍生品(敞口)而蒙受重大损失”。
2008年，在雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒闭前后的两个月时间里，雷亚尔 贬值约三分之一，很多巴西公司都猝不及防。
纸浆制造商Aracruz Celulose、肉类加工商Sadia和工业集团Votorantim等公司因汇率押注失误而在衍生品市场损失数以十亿计美元。其他公司则由于美元计价的债务的影响，导致债务成本增长。
雷亚尔兑美元在今年3月初触及今年最高1.95雷亚尔，之后下跌近15%，因投资者担忧美国将结束几年来推高新兴市场资产偏好的刺激政策。
周五，雷亚尔兑美元收于2.2655雷亚尔，这意味着再下跌不到2%就能达到Coutinho所说的2.3雷亚尔水平。
不过，Coutinho表示，巴西政府面临着一项“挑战”，即控制雷亚尔走弱所引起的通胀影响。雷亚尔走弱将提高进口货物价格。
“控制通胀势在必行，这是政府的指导方针，”他称。
Coutinho承认巴西经济第一季增长疲软，因投资者调整策略，应对美国退出刺激政策的预期以及国内利率的上升。
他表示，经过一段时期的“调整”后，经济从中长期来看将会复苏，他并指出本币下跌将给若干工业和基础设施部门带来投资机遇。
因为近期经济数据令人失望，分析师一直在下调对巴西经济增长的预估。多家银行已预计该国经济今年增长将不足2%，去年增长仅为0.9%。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/14 28 2.75% 200 2017/4/17 28 2.75% 200
路透东京4月13日 - 日本指标10年期公债收益率周四跌至去年11月以来的最低点，接近零水平，因美债收益率下滑且30年期日债标售接获旺盛买需。 指标10年期公债收益率 下跌1个基点至0.005%；午后交易中，10年期公债期货 涨0.19点至151.09。 指标美债收益率周三触及五个月低点，因美国总统特朗普在美国交易时段尾盘发布的媒体采访中称，乐见利率维持在低位。亚洲时段，指标美债收益率 继续下滑，最新交投在2.228%，低于美国收盘的2.296%。 周四，日本财务省标售了8,000亿日圆(73.5亿美元)、票息0.8%的30年期日债，其中有98.5832%以最低价格100.05得标。 本次标售的投标倍数为3.08，低于前次标售的3.14，但需求仍属强劲。平均得标价格与最低得标价格差距(tail)缩窄到0.07，上月标售时为0.19，表明对该券种的需求增强。 标售结果提振超长期日债。30年期日债收益率 下滑3.5个