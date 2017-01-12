巴西央行意外大举降息75个基点至近两年低位13.00%

路透巴西利亚1月11日 - 巴西周三意外大举降息，幅度之大令市场意外；在该国经济深陷历年来最严重的衰退之际，央行加速放宽货币政策以提振经济。

该行由九名委员所组成的货币政策委员会(Copom)一致投票决议将指标Selic利率调降75个基点至13.00%；此前连两次决定分别降息25个基点。

绝大多数分析师原预期央行将降息50个基点，仅少数分析师预测该行会更积极降息，将利率降至近两年低位。

在政治面紧绷情势犹存下，央行出人意料的决议可望协助总统特梅尔(Michel Temer)为经济注入一股新活力；去年前总统罗塞夫(Dilma Rousseff)遭到弹劾，特梅尔所属党派亦涉嫌贪腐遭到调查。

特梅尔对央行周三大举降息决定表示支持，并称他认为还有实施更多货币宽松举措的空间。

巴西央行在会后声明中称，考虑过降息50个基点，但最后决定及早实施宽松货币政策，因通胀普遍放缓且复苏停滞，需要央行采取更积极的措施。

“(降息)周期是否延长及调整宽松步伐，将继续取决于通胀预估和预期，”巴西央行称。(完)