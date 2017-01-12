巴西央行意外大举降息75个基点至近两年低位13.00%

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透巴西利亚1月11日 - 巴西周三意外大举降息，幅度之大令市场意外；在该国经济深陷历年来最严重的衰退之际，央行加速放宽货币政策以提振经济。
该行由九名委员所组成的货币政策委员会(Copom)一致投票决议将指标Selic利率调降75个基点至13.00%；此前连两次决定分别降息25个基点。
绝大多数分析师原预期央行将降息50个基点，仅少数分析师预测该行会更积极降息，将利率降至近两年低位。
在政治面紧绷情势犹存下，央行出人意料的决议可望协助总统特梅尔(Michel Temer)为经济注入一股新活力；去年前总统罗塞夫(Dilma Rousseff)遭到弹劾，特梅尔所属党派亦涉嫌贪腐遭到调查。
特梅尔对央行周三大举降息决定表示支持，并称他认为还有实施更多货币宽松举措的空间。
巴西央行在会后声明中称，考虑过降息50个基点，但最后决定及早实施宽松货币政策，因通胀普遍放缓且复苏停滞，需要央行采取更积极的措施。
“(降息)周期是否延长及调整宽松步伐，将继续取决于通胀预估和预期，”巴西央行称。(完)
(编译/审校 龚芳/杜明霞/张涛)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
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