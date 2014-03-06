版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 6日 星期四 19:54 BJT

巴西央行：通胀问题很顽固，预计全球大宗商品价格降回落--会议记录

路透里约热内卢3月6日 - 巴西央行周四公布了2月政策会议记录，并表示：

* 重申货币政策应保持特别警惕

* 本币贬值说明存在短期通胀压力，货币政策应遏制第二轮通胀效应

* 通胀问题比预期更加顽固，尽管已略有缓解

* 预计全球大宗商品价格将回落

* 看到外汇市场动荡且紧张的证据

* 2015年基本通胀预估较前次会议有所下降，但仍高于目标区间中点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐