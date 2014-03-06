巴西央行：通胀问题很顽固，预计全球大宗商品价格降回落--会议记录

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透里约热内卢3月6日 - 巴西央行周四公布了2月政策会议记录，并表示：
* 重申货币政策应保持特别警惕
* 本币贬值说明存在短期通胀压力，货币政策应遏制第二轮通胀效应
* 通胀问题比预期更加顽固，尽管已略有缓解
* 预计全球大宗商品价格将回落
* 看到外汇市场动荡且紧张的证据
* 2015年基本通胀预估较前次会议有所下降，但仍高于目标区间中点。(完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。