巴西金融：央行可能微调货币政策，以抗击高通胀--官员

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透巴西FLORIANOPOLIS 11月18日 - 巴西央行的经济政策官员Carlos Hamilton Araujo周二表示，央行可能微调货币政策，以抗击高通胀。这使得投资者押注未来数月利率上升幅度可能更大。
Araujo说，央行官员不会对通胀水平感到满意，不过他也承认经济增长落后于应有水平。
“如有必要，(央行)可能调整货币政策，以确保良性的通胀前景，”他在南部城市Florianopolis的一次银行活动上表示。
在他讲话之后，长期利率期货收益率(殖利率)<0#2DIJ:>进一步下跌，交易员表示，现在采取更为激进的货币政策紧缩，将为未来降低利率留下空间。
巴西雷亚尔 急剧贬值，加剧了已然高涨的通胀，促使央行在10月29日意外升息25个基点，至11.25%。
Araujo表示，增加政策面的清晰度，可能有助于提升企业的信心，帮助明年经济复苏。多数分析师认为今明两年巴西经济增长几乎为零。
巴西10月消费者物价指数(CPI)年率上升6.59%，虽然较前月下降，但仍高于官方6.5%的目标上限。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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