巴西金融：央行可能微调货币政策，以抗击高通胀--官员

路透巴西FLORIANOPOLIS 11月18日 - 巴西央行的经济政策官员Carlos Hamilton Araujo周二表示，央行可能微调货币政策，以抗击高通胀。这使得投资者押注未来数月利率上升幅度可能更大。

Araujo说，央行官员不会对通胀水平感到满意，不过他也承认经济增长落后于应有水平。

“如有必要，(央行)可能调整货币政策，以确保良性的通胀前景，”他在南部城市Florianopolis的一次银行活动上表示。

在他讲话之后，长期利率期货收益率(殖利率)<0#2DIJ:>进一步下跌，交易员表示，现在采取更为激进的货币政策紧缩，将为未来降低利率留下空间。

巴西雷亚尔 急剧贬值，加剧了已然高涨的通胀，促使央行在10月29日意外升息25个基点，至11.25%。

Araujo表示，增加政策面的清晰度，可能有助于提升企业的信心，帮助明年经济复苏。多数分析师认为今明两年巴西经济增长几乎为零。

巴西10月消费者物价指数(CPI)年率上升6.59%，虽然较前月下降，但仍高于官方6.5%的目标上限。(完)