巴西经济：央行官员暗示未来还将升息，以因应近期出现的风险

路透巴西利亚7月24日 - 巴西央行理事Luiz Pereira周五表示，如果明年想要把通胀率压低一半以达到官方目标，央行就应该继续保持警惕。这暗示在市场担心政府放松财政撙节之际，央行可能还将升息几次。

两天前，巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)在税收进一步减少后大幅下调2015年、2016年和2017年财政节支目标，令市场大感意外。

许多市场观察人士将目标下调解读为政府不会按计划大举削减支出，这实际上是承认政府未来无法帮助央行缓解通胀压力。削减公共支出，是政府帮助削减通胀压力的一个办法。

Pereira在央行网站上刊登出的演讲稿中称，保持警惕是“最重要的”。

“需要均衡考量对抗通胀所取得的进展和近期对这一中心目标造成威胁的风险，”他称，“因此，我们仍应在当前这个特殊时刻保持警惕。”

Pereira并未指明近期风险是什么，但表示货币政策仍应“充分校准”在2016年底实现4.5%的通胀率目标，即央行通胀目标区间2.5-6.5%的中点。巴西6月通胀率升至8.89%。

Pereira讲话公布后，短期利率期货<0#2DIJ:>跳涨，因交易商削减对央行下周将放慢升息步伐的押注。

大多数市场交易商预计，央行周三将上调指标Selic利率50个基点，为12月以来连续第六次升息，以压低通胀。(完) (编译 许娜；审校 张荻)