巴西经济：央行官员暗示未来还将升息，以因应近期出现的风险

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透巴西利亚7月24日 - 巴西央行理事Luiz Pereira周五表示，如果明年想要把通胀率压低一半以达到官方目标，央行就应该继续保持警惕。这暗示在市场担心政府放松财政撙节之际，央行可能还将升息几次。
两天前，巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)在税收进一步减少后大幅下调2015年、2016年和2017年财政节支目标，令市场大感意外。
许多市场观察人士将目标下调解读为政府不会按计划大举削减支出，这实际上是承认政府未来无法帮助央行缓解通胀压力。削减公共支出，是政府帮助削减通胀压力的一个办法。
Pereira在央行网站上刊登出的演讲稿中称，保持警惕是“最重要的”。
“需要均衡考量对抗通胀所取得的进展和近期对这一中心目标造成威胁的风险，”他称，“因此，我们仍应在当前这个特殊时刻保持警惕。”
Pereira并未指明近期风险是什么，但表示货币政策仍应“充分校准”在2016年底实现4.5%的通胀率目标，即央行通胀目标区间2.5-6.5%的中点。巴西6月通胀率升至8.89%。
Pereira讲话公布后，短期利率期货<0#2DIJ:>跳涨，因交易商削减对央行下周将放慢升息步伐的押注。
大多数市场交易商预计，央行周三将上调指标Selic利率50个基点，为12月以来连续第六次升息，以压低通胀。(完) (编译 许娜；审校 张荻)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。