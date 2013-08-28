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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 06:50 BJT

巴西央行：连续第三次升息50个基点至9%，以抗击通胀

路透巴西利亚8月28日 - 巴西央行周三将指标利率 从8.50%提高至9%，保持收紧政策的步伐以对抗通胀并重振投资者信心。

路透上周访问的46名分析师中，有44人预期央行会连续第三次升息50个基点。

巴西央行货币政策委员会(Copom)成员一致同意该利率决定。(完)
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