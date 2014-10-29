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货币新闻 | 2014年 10月 30日 星期四 06:42 BJT

巴西央行：上调指标利率25个基点，市场此前预期维持利率不变

路透巴西利亚10月29日 - 巴西央行周三加息25个基点，这让投资者大感意外。投资者此前预计，在总统罗塞夫公布政策调整决定以前，央行都将按兵不动。

路透调查访问的43位分析师此前全都预计，巴西央行将维持指标利率 在11%不变。

央行政策委员会的八名委员中有五名投票支持加息，其余委员则支持维持利率不变。(完) (编译 许娜；审校 张荻)
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