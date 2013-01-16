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货币新闻 | 2013年 1月 17日 星期四 06:49 BJT

巴西央行: 维持利率在7.25%的纪录低位不变,符合预估

路透巴西利亚1月16日 - 巴西央行周三表示:

* 维持利率在7.25%的纪录低位不变,符合预估

* 利率决定得到一致通过

* 短期通胀形势恶化

* 在足够长的时间维持货币政策稳定是确保通胀靠近目标的最有效策略

* 国内活动复苏力度不及预期

* 国际前景仍然复杂(完)
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