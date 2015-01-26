巴西经济：2014年新增就业岗位创1999年来最低

路透弗洛里亚诺波利斯1月23日 - 巴西政府周五公布的数据显示，2014年新增就业岗位很少，因投资锐减，就业机会创15年最慢增速。

巴西劳工部称，排除季节性调整，巴西企业2014年净创造了152,714个就业岗位。

该数字为1999年来最低，且远低于官方预计的150万个。

巴西去年12月净减少555,508个就业岗位 ，符合预期，但为2008年来同期表现最差。由于企业调整员工人数，通常12月就业岗位会减少。

劳工部长Manoel Dias表示，2014年是“不同寻常的”一年，并将就业表现不佳归咎于投资减弱。他指出，虽然就业机会增加缓慢，但失业率仍处于低位。

但Dias拒绝提供2015年预估。(完)