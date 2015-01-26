巴西经济：2014年新增就业岗位创1999年来最低

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透弗洛里亚诺波利斯1月23日 - 巴西政府周五公布的数据显示，2014年新增就业岗位很少，因投资锐减，就业机会创15年最慢增速。
巴西劳工部称，排除季节性调整，巴西企业2014年净创造了152,714个就业岗位。
该数字为1999年来最低，且远低于官方预计的150万个。
巴西去年12月净减少555,508个就业岗位 ，符合预期，但为2008年来同期表现最差。由于企业调整员工人数，通常12月就业岗位会减少。
劳工部长Manoel Dias表示，2014年是“不同寻常的”一年，并将就业表现不佳归咎于投资减弱。他指出，虽然就业机会增加缓慢，但失业率仍处于低位。
但Dias拒绝提供2015年预估。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。