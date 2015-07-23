巴西财政：大幅下调今明两年财政盈余目标，并宣布新减支举措

路透巴西利亚7月22日 - 巴西政府周三大幅下调今明两年财政盈余目标，因税收锐减；同时宣布新减支举措，以强调在经济严重下滑时期进行撙节的决心。

政府将今年基本盈余目标从最初预算案中的663亿雷亚尔下调至87亿雷亚尔，与国内生产总值(GDP)之比从1.1%降至0.15%。

市场和信用评级机构密切关注基本盈余，将其视为衡量一国偿债能力的指标。评级机构已警告称，可能进一步下调巴西评级，而这可能损及投资者信心，并推高该国举债成本。

巴西经济走向25年以来最严重衰退，总统罗塞夫(Dilma Rousseff)正努力重振投资者的信心。但下调基本盈余目标的幅度甚于预期，有可能让罗塞夫的工作变得更加复杂。

“调整(盈余)目标不应被当作我们放弃财政整顿的迹象，”财长Joaquim Levy向记者称，“我们仍致力于财政纪律。”

政府将2016年基本盈余与GDP之比的目标从2%下调至0.7%，并将2017年基本盈余目标调降至1.3%。

Levy表示，今年的预算将进一步削减近90亿雷亚尔，就证明虽然面临要求放松财政整顿的政治压力，但我们仍坚持财政撙节。(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)