分析师上调巴西今明两年经济增长率和通胀率预估--央行调查

德国驻华使馆呼吁中国拿出实际行动对抗贸易保护主义
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透巴西利亚8月29日 - 巴西央行周一表示，上周分析师调高了今明两年巴西的经济增长率和通胀率预估。该国两年来的衰退看来正接近尾声。
约100位分析师对巴西今明年通胀率的预估中值小幅上调至7.34%和5.14%。
政府的通胀目标是4.5%，央行已暗示在通胀预期仍高于官方目标之际，其将避免降息。下次央行政策会议将在周三举行，分析师一致预期利率将维持在14.25%不变，为近十年来最高。
央行表示，在央行调查中五位最精准预测人士预估2017年结束时的通胀率实际上更高，为5.33%。
本次调查中，分析师对巴西2016年和2017年国内生产总值(GDP)的预估值分别上调为下滑3.16%和增长1.23%。(完)
(编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。
路透东京1月16日 - 日本央行周一公布季度报告，国内九个地区中，上调了三个地区的经济评估，称多数地区经济有温和复苏。 此次上调反映了民间消费以及新兴亚洲经济体需求的上升，凸显出这个全球第三大经济体的前景更加光明。 日本央行维持对其他六个地区的经济评估不变。 “日本经济延续温和反弹势头，未来可望温和扩张，”日本央行总裁黑田东彦周一在日本央行地区支行经理季度会议上表示。 这是日本央行七个季度以来首次上调对这么多地区的评估，表明央行对经济复苏正在获得动能更有信心。 日本央行在报告中称，“海外经济继续温和增长，”而收入增加正在帮助刺激支出。 日本央行在地区分行总裁会议上发布的上述报告，将成为央行政策委员会在1月30-31日政策会议上考虑的因素之一。 很多分析师预计，由于经济前景好转，日本央行未来几个月将不会扩大刺激措施。 日本经济增长一直低迷，但随着