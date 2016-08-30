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国际财经 | 2016年 8月 30日 星期二 09:08 BJT

分析师上调巴西今明两年经济增长率和通胀率预估--央行调查

路透巴西利亚8月29日 - 巴西央行周一表示，上周分析师调高了今明两年巴西的经济增长率和通胀率预估。该国两年来的衰退看来正接近尾声。

约100位分析师对巴西今明年通胀率的预估中值小幅上调至7.34%和5.14%。

政府的通胀目标是4.5%，央行已暗示在通胀预期仍高于官方目标之际，其将避免降息。下次央行政策会议将在周三举行，分析师一致预期利率将维持在14.25%不变，为近十年来最高。

央行表示，在央行调查中五位最精准预测人士预估2017年结束时的通胀率实际上更高，为5.33%。

本次调查中，分析师对巴西2016年和2017年国内生产总值(GDP)的预估值分别上调为下滑3.16%和增长1.23%。(完)

(编译 戴素萍 审校 张若琪)

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