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市场报道 | 2016年 8月 31日 星期三 22:59 BJT

标题新闻：巴西第二季GDP下降0.6%，为连续第六个季度萎缩，但投资自2013年来首次增加-IBGE

巴西国家地理及统计局(IBGE)

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