路透调查：巴西央行1月21日料连续第三次加息，幅度或为50个基点

路透巴西利亚1月16日 - 根据周五公布的路透调查，巴西央行下周料将连续第三次加息，以平息对其承诺终结持续数年的高通胀局面的质疑。

受访的45位分析师中有42名都预计，巴西央行将在下周三(1月21日)再度升息 50个基点，至12.25%，尽管今年经济有可能陷入衰退。这将是2011年8月以来的最高利率水平。