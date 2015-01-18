路透调查：巴西央行1月21日料连续第三次加息，幅度或为50个基点

美国政经：摩根大通CEO迪蒙称，坏的公共政策是其最大担忧
路透洛杉矶5月1日 - 美国摩根大通首席执行官兼董事长迪蒙(Jamie Dimon)周一批评美国监管过度，并呼吁政府建立一个对商业更加友善的经济环境，从而能够支持劳动者。
路透巴西利亚1月16日 - 根据周五公布的路透调查，巴西央行下周料将连续第三次加息，以平息对其承诺终结持续数年的高通胀局面的质疑。
受访的45位分析师中有42名都预计，巴西央行将在下周三(1月21日)再度升息 50个基点，至12.25%，尽管今年经济有可能陷入衰退。这将是2011年8月以来的最高利率水平。
其余受访者则预计，央行会加息至12%。
“现在多紧缩一些，意味着以后可以少紧缩一些，”高盛旗下拉美经济研究部主管Alberto Ramos称。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
路透洛杉矶5月1日 - 美国摩根大通首席执行官兼董事长迪蒙(Jamie Dimon)周一批评美国监管过度，并呼吁政府建立一个对商业更加友善的经济环境，从而能够支持劳动者。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 5/9 美国 发售三年期公债 5/9 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 5/9 日本 标售10年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 王颖)
路透5月2日 - 澳新银行周二公布其上半财年现金获利增长23%，受助于核心贷款业务的良好表现，该行预计下半年前景“大致中性”。