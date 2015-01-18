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债券 | 2015年 1月 19日 星期一 07:38 BJT

路透调查：巴西央行1月21日料连续第三次加息，幅度或为50个基点

路透巴西利亚1月16日 - 根据周五公布的路透调查，巴西央行下周料将连续第三次加息，以平息对其承诺终结持续数年的高通胀局面的质疑。

受访的45位分析师中有42名都预计，巴西央行将在下周三(1月21日)再度升息 50个基点，至12.25%，尽管今年经济有可能陷入衰退。这将是2011年8月以来的最高利率水平。

其余受访者则预计，央行会加息至12%。

“现在多紧缩一些，意味着以后可以少紧缩一些，”高盛旗下拉美经济研究部主管Alberto Ramos称。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
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