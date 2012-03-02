版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 3月 2日 星期五 09:37 BJT

巴西谴责发达国家制造货币战争

巴西总统罗塞夫周四谴责富国“海啸般”释放廉价货币，蚕食巴西等较贫穷的国家，迫使他们保护脆弱的本土产业。欧洲央行、日本央行等通过低利率和廉价贷款刺激本国经济，招致不少激烈的抨击。罗塞夫称：“我们面临一场货币战争，根源是扩张性货币政策创造了不公平竞争环境。”路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐