巴西经济：财长称巴西2016年将摆脱衰退--电视报导

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透巴西利亚8月18日 - 巴西财长Joaquim Levy周二称，巴西明年将摆脱衰退，反驳经济分析师对该国经济2016年继续萎缩的预测。Levy在接受Record TV采访时称，财政撙节举措到明年将结束，通胀应开始放缓。
“多数调整已经完成。央行正在控制通胀。巴西经济多样化，农业状况也非常好。将不会有衰退，2015年通胀应会下降，”他称。
Levy带领进行的撙节计划旨在降低巴西财政赤字，重建企业信心，以重振经济。
他表示，财政撙节使总统罗塞夫(Dilma Rousseff)的支持率面临风险，但她不打算向要求她辞职的呼声屈服。
“赌她辞职的人肯定会输，因为罗塞夫很坚定。她直面挑战，尽己之责，”Levy称。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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