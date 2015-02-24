巴西经济：需要迅速采取行动来稳定财政--财长Levy

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透圣保罗2月23日 - 巴西财长Joaquim Levy周一表示，需要迅速采取行动来稳定巴西财政，取消全球经济低迷时期的促增长举措。
Levy在圣保罗对投资者的演讲中数次重申，财政纪律是赢得投资者信任的关键，而且为经济复苏奠定基础。
劳工和养老津贴的调整在国会受到越来越多的批评，就连总统罗塞夫(Dilma Rousseff)所在政党也有议员表示不满。12月宣布的这些调整措施可以为今年省下最多180亿雷亚尔(62.3亿美元)开支，Levy为这些措施进行了辩解。
他表示，尽管担心今年经济可能会萎缩，但政府将逐步取消像是扩大公共支出及企业减税等抗景气循环举措，以改善公共财政状况。
“财政稳定是汇率和物价稳定的基础，”Levy称。
Levy是一位财政保守派人士，1月上任后已开始加税并限制公共支出，以防今年巴西信用评级被下调。若评级遭下调，则可能吓跑已经焦虑不安的投资者。(完) (编译 许娜 审校 戴素萍)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。