巴西经济：需要迅速采取行动来稳定财政--财长Levy

路透圣保罗2月23日 - 巴西财长Joaquim Levy周一表示，需要迅速采取行动来稳定巴西财政，取消全球经济低迷时期的促增长举措。

Levy在圣保罗对投资者的演讲中数次重申，财政纪律是赢得投资者信任的关键，而且为经济复苏奠定基础。

劳工和养老津贴的调整在国会受到越来越多的批评，就连总统罗塞夫(Dilma Rousseff)所在政党也有议员表示不满。12月宣布的这些调整措施可以为今年省下最多180亿雷亚尔(62.3亿美元)开支，Levy为这些措施进行了辩解。

他表示，尽管担心今年经济可能会萎缩，但政府将逐步取消像是扩大公共支出及企业减税等抗景气循环举措，以改善公共财政状况。

“财政稳定是汇率和物价稳定的基础，”Levy称。

Levy是一位财政保守派人士，1月上任后已开始加税并限制公共支出，以防今年巴西信用评级被下调。若评级遭下调，则可能吓跑已经焦虑不安的投资者。(完) (编译 许娜 审校 戴素萍)