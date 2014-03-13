世界杯和大选过后 巴西经济将面临痛苦调整

撰稿 Brian Winter/Silvio Cascione 编译 郑茵

路透巴西利亚3月12日 -随着6月和7月的世界杯足球赛以及10月的总统大选接踵而来，巴西人现在已经顾不得想2014年以后的事情。然而明年有可能让巴西人记忆深刻，理由却是人们最不愿看到的。

无论是现任总统迪尔玛·罗塞夫竞选连任成功，还是由其他人当选，都将不得不大幅削减预算、加税并采取其他令人痛楚的举措来应对巴西日益严重的金融失衡问题。

其结果很可能比许多投资者的预测都更加严重，巴西经济增长情况或将连续第四年令人失望，让这个过去十年还是全球最具活力的新兴市场从云端跌回到地面。

根据央行每周调查，经济学家目前预估，巴西今年国内生产总值(GDP)料成长1.68%，2015年成长率为2%。不过后一项预估带有一些误导成份，因许多经济分析师承认，他们的预估是基于电脑模型，并没有全面考虑选举后政治家会采取的政策。

”无论谁赢得(选举)，(明年)都会是困难的一年，比许多人相信的更糟，“巴西前总统卡度索(1995-2003年在任)说。作为主要反对党的领导人之一，他在金融圈内仍具有相当大的影响力。

一位与罗塞夫接近的官员大致表示赞同：”现在没什么人谈论2015年，但是那将会很困难，这是毫无疑问的。“这位官员要求匿名。

最重要同时也最具有破坏力的任务是削减巴西的财政赤字，投资者和评级机构称，这几年巴西的赤字太高了。

没有人认为罗塞夫这位务实的左派会在竞选连任的同时进行这样痛苦的预算削减。因此，在2015年1月1日下一届总统任期开始后，削减的幅度有必要更大--特别是在此期间如果巴西的主权债信评级像许多政府官员现在预测的那样，被标准普尔调降至投资级最低一级。

加税也是有可能的。还有可能调整的是公交车票价、汽油价格等政府掌控的价格，罗塞夫已冻结这些价格，以免通胀率升得更高。目前巴西的通胀率在6%左右。

如果措施得当，财政紧缩政策或许可以让经济恢复平衡，重建巴西民间行业千疮百孔的信用，进而为最终重现过去十年GDP年增长率动不动就超过4%的幸福光景打下基础。

然而，官员和分析师认为，即便按最好的情况打算，这些政策也将在短期内压抑国内需求--或许不足以引起一场衰退，但也足够让全年GDP数字再一次令人失望。

”2015年将是关键的调整年，“巴克莱驻纽约首席巴西经济分析师MarceloSalomon说。”现在需要来一场重大信用冲击，以便让政府展现出其不会只考虑眼前事的态度。“

**发展瓶颈**

巴西当前窘况的种子，是在景气大好时埋下的。

拜中国对巴西大豆和铁矿石强劲需求之赐，再加上之前几任总统任内财政管理以及社会福利政策合宜，从1990年代中期开始，巴西贫穷人口成功减少约3,500万人。此外，巴西也成为外国车厂、零售商以及电信企业的首选市场。

不过分析师认为，总体来说，巴西在经济荣景时期卖了太多汽车，但修建的公路却不够。

也就是说，巴西把太多成果投入到消费上，而投资的力度不够。结果现在基础设施瓶颈和低生产力--以及随之而来的高通胀和缓慢增长，令经济大吃苦头。

巴西总统罗塞夫在2011年上任，正是经济开始放缓之时，她推出了一系列有针对性的减税政策，规模相当于GDP的约1.5%，同时保持强劲的财政支出以刺激经济。

她的举措可能已让经济免于更大幅度下滑。2013年巴西经济成长率为2.35%，并没有像外界预期地那样在下半年陷入轻度衰退。

不过，动用财政刺激是有代价的：2014年预算赤字预计将相当于GDP的近4%，比过去10年的均值要高出一个百分点。

以全球水准来看，这并不是一个很大的预算缺口。但是投资者衡量巴西的标准比大多数国家要更加严格，因为巴西在1980年代和1990年代初期有过支出失控导致恶性通货膨胀的不良记录。

只要有财政恶化或通胀走高的丝毫迹象，担心的将不只是评级机构。40岁以上的巴西人都记得那段工资不断缩水的日子。

“企业和消费者的预期都大幅恶化。”巴西商学院Getulio VargasFoundation经济调查负责人Aloisio Campelo说。

“下任政府将不得不坚守财政撙节路线，才能恢复公信力。”他表示。

**等待大选**

巴西总统在任期的头一年削减预算，已经成了巴西经济周期的一部分。罗塞夫在2011年的时候曾作出相对较小的调整，而前总统卢拉(Luiz Inacio Lula da Silva)在2003年曾推出过比较大规模的撙节措施。

明年预算的削减规模，将取决于谁赢得大选。

咨询公司Tendencias分析师FelipeSalto表示，想要在政治面可能范围内恢复国家信誉，新政府可能需要以2015年基本预算盈余相当于GDP约2.5%作为目标。

相比之下，2014年的目标是预算盈余等于GDP的1.9%。不过，参与上月路透调查的多数分析师认为，巴西政府将无法实现这一目标，因为大选年支出增加，使得2015年的调整难度更大。

与此同时，还有其他需要解决的问题。

罗塞夫通过政策手段压低燃油价格的做法，协助抑制通胀，但这无法永久持续。巴西当地汽油价格和海外价格的差距在11%左右，柴油则在19%。这导致了国有油企Petroleo Brasileiro(Petrobras)(PETR4.SA)蒙受巨幅亏损。

由于财务吃紧，Petrobras近来缩减了开发外海石油投资计划，如果要让Petrobras未来10年有能力实现计划，下一任总统必须提高燃油价格。这表示消费者的支出负担将加重。

其他问题包括严重乾旱所导致的电价压力，去年6月因全国街头抗议而冻涨的公车票价，以及巴西优渥养老金体制所带来的税收负担增加。

在巴西大选结束之前，这些问题预计都不会彻底着手解决。(完)

(编译 郑茵/洪曦; 审校 张明钧/蔡美珍)

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