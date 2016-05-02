巴西数据：4月制造业PMI降至七年最低，企业裁员速度为纪录最高

欧元债市：英退疑虑支撑公债买气，但欧洲央行会议令涨幅受限
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透巴西利亚5月2日 - 一项民间调查周一显示，随着衰退加剧，巴西制造业活动4月下滑，促使企业裁员速度达到纪录高位。
Markit经季节调整的采购经理人指数(PMI)4月降至42.6，为2009年以来最低点。3月为46.0。
整体PMI连续第15个月低于荣枯分水岭50。
“制造业境况更为艰难，裁员速度为调查开始以来最快，很多企业暗示要想继续生存，就必须削减成本，”Markit分析师Pollyana de Lima称。
巴西经济2016年料连续第二年萎缩，幅度接近4%，因预算赤字不断上升，且贪腐丑闻可能令总统罗塞夫遭弹劾。
PMI制造业调查唯一的亮点是出口订单上升，为连续第五个月上升，主要因去年本币大幅贬值。不过巴西雷亚尔最近反弹，周五升至八个月高位。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。
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