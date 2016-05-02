巴西数据：4月制造业PMI降至七年最低，企业裁员速度为纪录最高

路透巴西利亚5月2日 - 一项民间调查周一显示，随着衰退加剧，巴西制造业活动4月下滑，促使企业裁员速度达到纪录高位。

Markit经季节调整的采购经理人指数(PMI)4月降至42.6，为2009年以来最低点。3月为46.0。

整体PMI连续第15个月低于荣枯分水岭50。

“制造业境况更为艰难，裁员速度为调查开始以来最快，很多企业暗示要想继续生存，就必须削减成本，”Markit分析师Pollyana de Lima称。

巴西经济2016年料连续第二年萎缩，幅度接近4%，因预算赤字不断上升，且贪腐丑闻可能令总统罗塞夫遭弹劾。