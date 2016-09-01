巴西央行维持利率不变 但若通胀缓和则不排除降息

路透巴西利亚8月31日 - 巴西央行周三决定，连续第九次维持指标利率不变，但暗示如果顽强的高通胀情况消退，今年稍晚有可能降息。

该行货币政策委员会(Copom)全票通过上述决定，维持指标利率Selic在14.25%不变，为2006年7月以来最高。

巴西借贷成本在全球主要经济体当中是最高的，但通胀率持于约9%的高位，因食品价格飙涨抵销了消费需求大降。

巴西央行声明中删除了上次声明稿所提及的缺乏降息空间，并为降低借贷成本规划蓝图。

“委员会判断，能否放松货币政策，就要看相应时段内对实现通胀目标的信心能否增强 ，”央行称。

央行强调，增强货币政策灵活性的关键，在于撙节举措过关的不确定性降低，以及食品通胀缓和。央行并称将密切监视高利率及经济低迷对通胀趋缓速度的影响。

巴西通胀居高不下，让许多分析师感到困惑，并引发决策者对通胀可能威胁经济成长的担忧。决策者认为，巴西经济即将迎来拐点，因为政治危机有所缓解，企业信心也有所恢复。巴西曾是新兴市场中的明星。

央行愿意说明降息的条件，被许多分析师解读为今年稍晚可能降息的明确信号。

“央行详述降息条件，说明其对降息持开放态度。但要达到这些条件并不容易，”咨询机构Tendencias的分析师兼合伙人Alessandra Ribeiro称。

“我认为央行10月可能不会降息，但11月有可能采取行动。”

许多分析师认为通胀下滑是刺激消费者需求和支撑经济的关键。经济目前正显露出复苏的初步迹象。

周三稍早出炉的官方数据显示，第二季投资在连续10季下滑后出现增长，这点燃了对衰退最糟糕时期可能已经过去的憧憬。

巴西参议院投票确认代理总统特梅尔(Michel Temer)出任总统职位。这位中右翼领导人已提出支持企业的议程，包括重新平衡公共账户的关键经济改革举措。

批准这些遏制公共支出和减少养老金福利的改革举措，应会有助于央行持续遏制通胀，并压低未来几年的物价预期。

央行在声明中重申，计划在2017年使通胀率降低至4.5%的目标水平。由于多年来公共支出庞大且采取基于消费的刺激举措，央行自2010年8月以来一直未能达到该目标。(完)