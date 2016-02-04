巴西经济：不排除升息可能，即使通胀放缓--政府高官

路透巴西利亚2月3日 - 巴西政府一位高级官员周三对路透表示，巴西决策者尚未排除在未来几次会议上升息的可能，即便全球经济趋黯引燃两位数的通胀率将在今年大幅下滑的预期。

巴西央行上次会议维持指标Selic利率 在14.25%不变，令市场感到意外。此前该央行暗示收紧政策以抑制处于12年高位的通胀。

一些市场分析师，甚至是巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)政府的成员都曾经表示，在年底前还有降息空间，以缓解经济衰退带来的痛苦。

这位充分了解经济政策的高官表示，考虑降息之前，通胀预期需要降到4.5%的目标中心左右。但最近几周，通胀预估有所上升。

他表示，若通胀压力上升，包括央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)在内的央行决策者准备随时进一步升息。

“托比尼和所有人都很清楚，如果需要再次升息，他们将行动，”这位拒绝署名的官员说，“没人说下一个利率举措将是降息。”

交易商称，受上述言论影响，巴西利率期货合约收益率<0#2DIJ:>跳涨，削弱了投资者对近期降息的押注。(完)