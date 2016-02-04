巴西经济：不排除升息可能，即使通胀放缓--政府高官

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透巴西利亚2月3日 - 巴西政府一位高级官员周三对路透表示，巴西决策者尚未排除在未来几次会议上升息的可能，即便全球经济趋黯引燃两位数的通胀率将在今年大幅下滑的预期。
巴西央行上次会议维持指标Selic利率 在14.25%不变，令市场感到意外。此前该央行暗示收紧政策以抑制处于12年高位的通胀。
一些市场分析师，甚至是巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)政府的成员都曾经表示，在年底前还有降息空间，以缓解经济衰退带来的痛苦。
这位充分了解经济政策的高官表示，考虑降息之前，通胀预期需要降到4.5%的目标中心左右。但最近几周，通胀预估有所上升。
他表示，若通胀压力上升，包括央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)在内的央行决策者准备随时进一步升息。
“托比尼和所有人都很清楚，如果需要再次升息，他们将行动，”这位拒绝署名的官员说，“没人说下一个利率举措将是降息。”
交易商称，受上述言论影响，巴西利率期货合约收益率<0#2DIJ:>跳涨，削弱了投资者对近期降息的押注。(完)
(编译 杜明霞；审校 许娜)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。