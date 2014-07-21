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债券 | 2014年 7月 21日 星期一 08:29 BJT

巴西经济：央行降息时机未到，市场对放宽政策的预期过度--消息

路透巴西利亚7月18日 - 一名巴西政府经济团队成员对路透表示，市场如果预期把巴西央行可能开始降息，以挽救下滑的经济，就有些过头了。

随着巴西濒临陷入技术性衰退的风险，一些投资者预期央行将放松货币政策。而该行仅仅几个月前才决定，将对经济造成压力的升息周期告一段落。

“现在说降息为时太早。央行刚刚结束货币紧缩周期，”该官员称。该官员不参与货币政策决定，要求不透露姓名。

该官员称，尽管物价可能较前月下降，但较上年通胀率仍会在8月前的目标上限6.5%附近。

央行周三连续第二次会议决定维持利率在11%不变，但未暗示下一步将会怎样，即便通胀率居高不下。该行在5月停止收紧政策的做法，遭到很多经济学家批评。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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