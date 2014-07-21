巴西经济：央行降息时机未到，市场对放宽政策的预期过度--消息

标题新闻：白宫高级官员告诉哥伦比亚广播公司，预计众议院将在本周投票通过共和党医保法案
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路透巴西利亚7月18日 - 一名巴西政府经济团队成员对路透表示，市场如果预期把巴西央行可能开始降息，以挽救下滑的经济，就有些过头了。
随着巴西濒临陷入技术性衰退的风险，一些投资者预期央行将放松货币政策。而该行仅仅几个月前才决定，将对经济造成压力的升息周期告一段落。
“现在说降息为时太早。央行刚刚结束货币紧缩周期，”该官员称。该官员不参与货币政策决定，要求不透露姓名。
该官员称，尽管物价可能较前月下降，但较上年通胀率仍会在8月前的目标上限6.5%附近。
央行周三连续第二次会议决定维持利率在11%不变，但未暗示下一步将会怎样，即便通胀率居高不下。该行在5月停止收紧政策的做法，遭到很多经济学家批评。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。